Francesca Lollobrigida | Ho letto commenti cattivi soprattutto da donne Non toccate mio figlio

Francesca Lollobrigida si difende dopo le polemiche online. La campionessa olimpica ha letto commenti duri, soprattutto da alcune donne, e ha deciso di rispondere. “Non toccate mio figlio”, ha detto, chiarendo che non tollera attacchi personali e difendendo la privacy della famiglia. Le sue parole arrivano dopo che un’intervista virale ha acceso le discussioni sul comportamento del figlio.

