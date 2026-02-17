Il maltempo striglia il Sud Italia raffiche di vento e strade allagate

Il maltempo ha colpito il Sud Italia, causando danni e disagi a causa delle forti mareggiate. A Bari, una parte del lungomare è crollata sotto le onde, mentre in Sicilia e Calabria si sono registrate raffiche di vento che hanno abbattuto alberi e provocato incidenti. Le strade si sono riempite di acqua, costringendo molte persone a restare a casa.

AGI -  Raffiche di vento, alberi caduti, incidenti, strade allagate,  danni alle abitazioni e un tratto del lungomare a Bari crollato per le forti mareggiate: dalla Sicilia, alla Calabria fino alla Puglia l'ondata di maltempo striglia il Sud Italia.  L'allerta della protezione civile . Un' allerta arancione  per alcune zone della  Calabria  e  gialla  per altre zone della stessa regione e di  Marche,  Campania  e  Sicilia  è stata diramata dalla  Protezione civile  per la giornata di oggi. L' allerta arancione  riguarda i  settori tirrenici centro-settentrionali  della  Calabria, l' allerta gialla  il restante territorio della regione. 🔗 Leggi su Agi.it

