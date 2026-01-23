Un malato immaginario L’ultimo Molière a Monza

“Il malato immaginario”, ultima opera di Molière, arriva al Teatro Manzoni di Monza. Lo spettacolo, inserito nel cartellone della “Grande Prosa” 20252026, si svolge oggi e domani alle 21 e domenica alle 16. La regia è di Andrea Chiodi e il cast comprende Tindaro Granata e Lucia Lavia. Un’occasione per approfondire un classico della drammaturgia francese in un contesto teatrale di rilievo.

’Il malato immaginario’, l’ultimo capolavoro di Molière, arriva al Teatro Manzoni di Monza oggi e domani alle 21 e domenica alle 16, appuntamento impotante del cartellone della ’Grande Prosa’ 20252026: con la regia di Andrea Chiodi e due protagonisti d’eccezione, il pluripremiato Tindaro Granata e la figlia d’arte Lucia Lavia. L’adattamento e traduzione di Angela Dematté fa dell’opera di Molière un’occasione preziosa di incontro con il teatro, tra comicità e critica sociale delle nostre ossessioni e dei nostri fantasmi, travestimenti e ipocondria. In scena Angelo Di Genio, Emanuele Arrigazzi, Alessia Spinelli, Nicola Ciaffoni, Emilia Tiburzi, Ottavia Sanfilippo; scenografie di Guido Buganza costumi Ilaria Ariemme musiche Daniele D’Angelo; produzione Centro Teatrale Bresciano in coproduzione con LAC Lugano Arte e Cultura, Viola Produzioni Roma. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

