Il Malato Immaginario | Tindaro Granata e Andrea Chiodi rileggono Molière alla Sala Umberto

Al Teatro Sala Umberto, Tindaro Granata e Andrea Chiodi presentano una rilettura di

Cosa: Una rilettura onirica e graffiante del capolavoro di Molière, con Tindaro Granata e Lucia Lavia.. Dove e Quando: Sala Umberto di Roma, dal 27 gennaio al 1° febbraio 2026.. Perché: Un’occasione per scoprire il lato tragicomico e nevrotico di Argante, in uno spettacolo che fonde farsa e introspezione moderna.. Il 2026 si apre all’insegna dei grandi classici rivisitati con sensibilità contemporanea. Dopo i successi riscontrati con Goldoni e Shakespeare, il sodalizio artistico tra l’attore Tindaro Granata e il regista Andrea Chiodi si rinnova per affrontare una delle sfide più complesse del teatro occidentale: Il Malato Immaginario. 🔗 Leggi su Ezrome.it

