La Procura di Bari tra efficienza e criticità | Carenza di personale e problemi informatici mettono a rischio lavoro

La Procura di Bari ha presentato il Bilancio di responsabilità sociale 2023-2024, un documento che analizza le attività, i risultati e le criticità dell’ufficio giudiziario. Tra le questioni principali emergono la carenza di personale e problemi informatici, che incidono sull’efficienza del lavoro. Questo rapporto intende favorire una maggiore trasparenza e rafforzare il rapporto di fiducia con la collettività.

Illustrati i dati del Bilancio Sociale 2023-2024: diminuiscono i procedimenti pendenti e aumentano sequestri e confische. Alla presentazione sono intervenuti il procuratore capo Roberto Rossi e i procuratori aggiunti Ciro Angelillis e Giuseppe Gatti. Dal report emerge un quadro a due facce: da un lato indicatori di produttività in miglioramento, dall'altro problemi strutturali e un forte allarme legato alla digitalizzazione. I dati statistici del biennio mostrano una Procura estremamente produttiva, capace di smaltire più fascicoli di quanti ne riceva. Nel biennio 2023-2024 sono stati chiusi 110.

