A Catania più risorse per i sei Municipi Orazio Grasso | Adesso spingere verso il decentramento

A Catania, aumentano le risorse destinate ai sei Municipi, con Orazio Grasso che invita ora a rafforzare il decentramento decisionale. L’attenzione si concentra sull’importanza di consentire ai Municipi di deliberare autonomamente, in seguito all’approvazione dell’osservazione del Consiglio comunale da parte dell’Amministrazione.

“Bene l’incremento delle risorse ai sei Municipi, ma adesso gli stessi devono poter deliberare”. Così, Orazio Grasso, capogruppo Mpa-Grande Sicilia nel consiglio comunale di Catania esprime apprezzamento per l’accoglimento, da parte dell’Amministrazione, dell’osservazione formulata dal Consiglio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

