Genova dà il benvenuto al 2026 con due concerti, confermando la musica come linguaggio universale capace di unire persone, evocare ricordi e stimolare nuovi orizzonti culturali. Un’occasione per celebrare l’arte sonora come strumento di comunicazione e coesione, in un momento di passaggio che invita alla riflessione e alla condivisione.

Genova saluta l’arrivo del 2026 affidandosi alla musica come linguaggio universale, capace di unire, evocare memoria e aprire orizzonti. Il primo giorno dell’anno si articola in un doppio appuntamento che attraversa luoghi, stili e generazioni, offrendo alla città un percorso sonoro che va dalla coralità infantile al grande repertorio lirico-sinfonico. Giovedì 1° gennaio, alle 15.15, nella Basilica della Santissima Annunziata del Vastato, va in scena ‘Voci per la pace’, concerto a ingresso gratuito che mette al centro il Coro di Voci Bianche della Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, protagonista di un progetto in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La musica linguaggio universale. Due concerti salutano il 2026

