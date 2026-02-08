L’ingegner Miauricio, il famoso gatto manager, continua a conquistare il web con le sue foto e i suoi video. Ogni giorno si prende il suo spazio, con sette sonnellini e fusa a volontà. Nel mondo serio dell’ingegneria geotecnica, però, il felino porta un sorriso, diventando una vera star tra colleghi e appassionati.

Nel rigido mondo dell’ingegneria geotecnica, dove si studiano terreni e cemento, è spuntato un collaboratore decisamente fuori dagli schemi. Si chiama Miauricio, un gatto arancione che dalla vita di strada è passato alla scrivania della Geotest, un’azienda messicana che ha deciso di adottarlo ufficialmente. Non si tratta solo di una mascotte: Miauricio è stato “assunto” come Manager del Supporto Emotivo, con tanto di tesserino identificativo, foto in giacca e cravatta e un contratto di lavoro che farebbe invidia a chiunque. La sua ascesa professionale è diventata virale grazie ai social, dove milioni di utenti seguono le sue “ispezioni”. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - L’ingegner Miauricio è il gatto manager più amato del web, il suo lavoro? Sette sonnellini al giorno e fusa obbligatorie

