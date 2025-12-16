Gioca con un piccolo polpo al mare e scopre solo dopo di aver rischiato la vita | è uno degli animali più letali al mondo

Zazoom 16 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giornalista britannico ha condiviso un video in cui tocca un piccolo polpo dagli anelli blu, ignaro della sua pericolosità. Dopo aver reso virale il video, ha scoperto di aver rischiato la vita, poiché si tratta di uno degli animali più velenosi al mondo. Questo episodio mette in luce i rischi nascosti nel mondo marino e l'importanza di conoscere le specie pericolose.

Immagine generica

Un giornalista britannico pubblica un video in cui tocca un piccolo polpo dagli anelli blu senza sapere che è tra gli animali più velenosi al mondo: solo dopo che il video è diventato virale scopre di aver rischiato la vita. Fanpage.it

Il Twist Del Polipetto | Balliamo Insieme! Canzone e Baby Dance per Bambini

Video Il Twist Del Polipetto | Balliamo Insieme! Canzone e Baby Dance per Bambini
Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.