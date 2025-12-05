Il Movimento 5 Stelle lavora sul futuro Pug Presentiamo alla città le nostre proposte

"È in dirittura d'arrivo l'iter del Pug, il Piano Urbanistico Generale della nostra città. Il principale strumento di pianificazione per definire le scelte strategiche di sviluppo del territorio e puntare su sostenibilità, rigenerazione urbana, contenimento del consumo di suolo e tutela del.

"Di Battista lavora per Putin? Indagate", gravissima dichiarazione sull'ex esponente M5S - Il dibattito si intensifica sui legami di Di Battista con la Russia: Calenda lancia gravi accuse.

«Di Battistak Putinentzat lan egiten du? Ikertu», oso adierazpen larria M5Sko kide ohiari buruz. - Il dibattito si intensifica sui legami di Di Battista con la Russia: Calenda lancia gravi accuse.

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «PMI, PAVANELLI (M5S): GOVERNO FERMO, IMPRESE CONTINUANO A RESISTERE DA SOLE» - Il Movimento 5 Stelle ha votato contro la dichiarazione d'urgenza chiesta dal Governo per l'approvazione del Ddl 'Legge annuale sulle piccole e medie ...

Movimento 5 Stelle, le nomine: out Raggi, Toninelli e Appendino. La nuova squadra di Giuseppe Conte - C'è chi verrà confermato, chi promosso e chi invece non avrà spazio: è iniziato il risiko delle nomine del Movimento 5 Stelle per il secondo mandato di ...

Casalino: "Lascio i 5 stelle con tanta sofferenza, Conte torni a palazzo Chigi" - E dice: "Non vorrei mai votare a destra" ...

Rocco Casalino lascia il Movimento 5 Stelle: "Inizio un nuovo percorso"/ L'ex GF fonderà un giornale online - L'ex portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino, ha annunciato l'uscita dal Movimento 5 Stelle: ecco che cosa farà adesso l'ex Grande Fratello Rocco Casalino ha deciso di lasciare il partito politico ...