Confcommercio di Cesena e Forlì ha celebrato gli 80 anni di attività presso il Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, alla presenza di istituzioni, associati e rappresentanti nazionali. Un’occasione per riflettere sul ruolo dei negozi nel contesto attuale, tra sfide e opportunità, sottolineando l’importanza di un punto di riferimento stabile nel territorio, anche in tempi di incertezza.

Confcommercio di Cesena e Forlì ha celebrato gli 80 anni di vita al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, alla presenza delle istituzioni del territorio, centinaia di associati e del vice presidente nazionale Matteo Musacci, con il presidente nazionale Carlo Sangalli in videocollegamento. Nel corso dell’importante incontro sono state premiate novanta imprese presenti sul territorio provinciale da oltre cinquant’anni, di cui una settantina con sede a Cesena, Cesenatico, nella Valle del Rubicone e nella Valle del Savio, con un riconoscimento che valorizza i commercianti, i ristoratori, gli operatori turistici e del terziario, come pilastri dell’economia locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Confcommercio tra passato e futuro: "Nell’era dell’incertezza i negozi restano un punto di riferimento"

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Economia, Confcommercio: segnali concreti di miglioramento, nel 2026 crescita stimata +0,9%; AVVIATO IL CONFRONTO PER LA NUOVA LEGGE REGIONALE SUL COMMERCIO; Commercio nel tunnel: Un piano comunale per riportare i clienti dentro i piccoli negozi; Infrastrutture e sostegno al commercio: Confcommercio incontra rappresentanti regionali.

