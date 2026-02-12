Rete oncoematologica romagnola i sindacati | Ok al rilancio dell’Irst ma ci siano garanzie e trasparenza

La rete oncoematologica romagnola si prepara a una nuova fase. Durante l’incontro di venerdì tra Regione Emilia-Romagna, Irst, sindacati e le aziende sanitarie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, è stato deciso di rilanciare l’Irst Irccs. I rappresentanti dei lavoratori chiedono però garanzie di trasparenza e sicurezza prima di dare il via libera definitivo.

I sindacati in una nota congiunta: "La Ctss e la Regione hanno risposto alle preoccupazioni sul futuro dell’Irst Irccs di Meldola affermando che non ci sarà alcun ridimensionamento" Si apre una nuova fase per la rete oncoematologica romagnola. Nell’incontro del 10 febbraio tra Regione Emilia-Romagna, Ctss, Ausl Romagna, Irst Irccs e le organizzazioni sindacali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini è stata confermata la volontà di mantenere e rafforzare il ruolo dell’Irst di Meldola all’interno di un modello integrato su scala romagnola. Dopo mesi di studio, la Regione ha proposto l’avvio di tre tavoli di confronto per definire assetto, governance e strumenti operativi della riforma.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il futuro dell’Istituto IRST è al centro di un dibattito tra sindacati e vertici regionali.

