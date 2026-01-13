Si parte con Marco Griffi, poi si alterneranno autori ed autrici del calibro di Marco Vichi, Luca Sommi, del finalista del premio Strega e Campiello Fabio Bacà, del giornalista e politico Gianni Oliva, ci sarà la scrittrice Lorenza Gentile, Beatrice Salvioni autrice de La malnata, il suo primo romanzo, tradotto in tutto il mondo che diventerà presto una serie tv, la storica Carmen Pellegrino, il giornalista Sergio Rizzo, lo scrittore Premio Bancarella Lorenzo Marone, il fooblogger Lorenzo Prattico e molti altri. Nasce il Festival “Scrittori in Circolo”, la rassegna di incontri letterari a cura della Rete Documentaria Aretina dei comuni aderenti, in collaborazione con i Circoli di lettura della provincia di Arezzo, con il sostegno della Regione Toscana e grazie anche alla Libreria Feltrinelli di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è ‘Scrittori in Circolo’. Gli autori top in biblioteca

Leggi anche: "Scrittori in Circolo": incontri con gli autori nelle biblioteche aretine

Leggi anche: Gli scrittori stranieri e Napoli: sabato 22 serata alla Feltrinelli di Piazza dei Martiri con autori e traduttori

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

“Scrittori in Circolo”: gli incontri della Rete Documentaria Aretina - facebook.com facebook