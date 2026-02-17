Il figlio di Rita De Crescenzo è stato accoltellato

Il figlio di Rita De Crescenzo è stato accoltellato durante una lite in strada a Napoli. L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio, vicino a una piazza molto frequentata, e ancora non si conoscono tutti i motivi dietro l’episodio. Testimoni riferiscono di aver visto un uomo con una lama spuntare improvvisamente in un momento di tensione, lasciando tutti scioccati. La polizia sta ascoltando i testimoni e cerca di ricostruire i dettagli dell’accaduto.

Il ragazzo, 18 anni, si è presentato da solo all'ospedale Pellegrini di Napoli, con una ferita a una gamba. Sono in corso le indagini della polizia per fare chiarezza Momenti di tensione nel cuore di Napoli, dove il figlio della nota tiktoker Rita De Crescenzo è rimasto vittima di un'aggressione, dai contorni ancora poco chiari, con un'arma da taglio. Due coltellate, secondo i primi riscontri. Il giovane, 18 anni, si è presentato da solo nel pomeriggio di lunedì 16 febbraio al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini con una ferita a una gamba, sanguinante.