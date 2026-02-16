Brugherio spara contro padre e figlio per una lite condominiale | Carmelo Truscello resta in carcere

Brugherio (Monza Brianza), 16 febbraio 2026 - Convalida dell'arresto con conferma della custodia cautelare in carcere per il duplice tentato omicidio a colpi di pistola, una vicenda in cui anche la moglie potrebbe risultare coinvolta con un ruolo marginale e che avrebbe avuto come obiettivo anche una terza persona presente, ma non raggiunta dai proiettili. Far West alla Cascina Torrazza. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Monza Andrea Giudici per il 57enne di Brugherio Carmelo Truscello, accusato anche di detenzione illecita dell'arma da fuoco. Vittime venerdì pomeriggio del Far West nel cortile della Cascina Torrazza padre e figlio, 50 e 26 anni, residenti a Stradella, nell'Oltrepo Pavese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Un uomo di 60 anni ha sparato durante una lite tra vicini a Brugherio, vicino a Monza, causando il ferimento grave di due uomini.

A Brugherio, una lite tra vicini si è trasformata in una sparatoria, causando gravi ferite al figlio di 26 anni.

Litigano per alcuni lavori condominiali, 57enne spara contro padre e figlio: 26enne in pericolo di vitaUn 57enne ha sparato contro padre e figlio in un cortile a Brugherio (Monza e Brianza). Stando a quanto riferito, la sparatoria sarebbe stata originata da una lite per alcuni lavori condominiali. fanpage.it

Spara nel cortile di un condominio contro padre e figlio, 26enne in pericolo di vita: arrestato un uomoUna lite in un condominio a Brugherio (Monza e Brianza) è degenerata: un uomo ha sparato contro un 50enne e un 26enne, padre e figlio ... fanpage.it