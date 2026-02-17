«Non si può descrivere come stiamo, ovviamente male. Non ci sono parole per un dolore così. È surreale, quello che è successo è disumano, non è normale che succedano cose del genere». Queste le parole di Fabio Trinchero, il papà di Zoe, la diciassettenne uccisa a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, al programma di Canale 5 “Dentro la notizia”. La giovane è stata uccisa e gettata in un canale da Alex Manna, la notte tra il 6 e il 7 febbraio. La mamma di Zoe, Mariangela Auddino, ha aggiunto: «Zoe significa ‘essenza della vita’ in greco e doveva essere l’essenza della nostra vita ed è stato così.🔗 Leggi su Open.online

Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta nel fiume di Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato.

Il dolore dei genitori di Zoe Trinchero, uccisa a Nizza Monferrato: «È surreale, quello che è successo è disumano»Il ricordo di papà Fabio e mamma Mariangela. «Zoe significa 'essenza della vita' in greco e doveva essere l'essenza della nostra vita ed è stato così. Ci ha fatto capire il senso della vita» ... open.online

"Non una di meno", il presidio per Zoe Trinchero invade il centro: “No al ddl Buongiorno” x.com

LaPresse. . L'addio a Zoe Trinchero sotto la pioggia battente: bara bianca, rose e palloncini Si sono conclusi a Nizza Monferrato i funerali della 17enne. Forte commozione all'uscita dalla chiesa di Sant'Ippolito, dove il feretro è stato accolto dalla musica e da c - facebook.com facebook