Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato arrestato l’ex che non sapeva accettare un rifiuto

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato. La polizia ha arrestato il suo ex, un 20enne, che avrebbe sparato e poi gettato il corpo in acqua. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane non avrebbe accettato il rifiuto della ragazza, portando a questa tragedia. La comunità è sotto shock e gli inquirenti stanno cercando di capire meglio cosa sia successo.

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato (Asti) dal suo ex, 20enne, che “ non ha saputo accettare un ‘no’ “. Il giovane è stato fermato e ha confessato. Prima è stata colpita brutalmente e poi è stata gettata in un corso d’acqua. È morta così Zoe Trinchero, 17enne trovata senza vita nel fiume Bembo poco dopo la mezzanotte di sabato a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. I dettagli sul corpo parlano di una violenza feroce: il volto tumefatto, lesioni compatibili con un trauma cranico e segni sul collo. Per la sua morte è stato fermato un giovane, un ventenne che ha confessato davanti al Pm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

