Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato arrestato l’ex che non sapeva accettare un rifiuto

Una ragazza di 17 anni, Zoe Trinchero, è stata trovata morta nel fiume a Nizza Monferrato. La polizia ha arrestato il suo ex, un 20enne, che avrebbe sparato e poi gettato il corpo in acqua. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane non avrebbe accettato il rifiuto della ragazza, portando a questa tragedia. La comunità è sotto shock e gli inquirenti stanno cercando di capire meglio cosa sia successo.

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato (Asti) dal suo ex, 20enne, che “ non ha saputo accettare un ‘no’ “. Il giovane è stato fermato e ha confessato. Prima è stata colpita brutalmente e poi è stata gettata in un corso d’acqua. È morta così Zoe Trinchero, 17enne trovata senza vita nel fiume Bembo poco dopo la mezzanotte di sabato a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. I dettagli sul corpo parlano di una violenza feroce: il volto tumefatto, lesioni compatibili con un trauma cranico e segni sul collo. Per la sua morte è stato fermato un giovane, un ventenne che ha confessato davanti al Pm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Femminicidio a Nizza Monferrato: Zoe Trinchero uccisa da un amico 19enne Un’intera comunità è sotto shock per la tragica morte di Zoe Trinchero, 17 anni, trovata senza vita nel Rio Nizza, un piccolo corso d’acqua vicino al centro della città. Secondo le pri facebook

Il femminicida della povera Zoe Trinchero, Alex Manna, in provincia di Asti, ha poi aizzato la folla al linciaggio di un immigrato. In 40 hanno circondato la casa del ragazzo, salvato solo dai carabinieri. Violenza di genere e razzismo, due facce della stessa med x.com