Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato uccisa dall’ex che non sapeva accettare un rifiuto

Zoe Trinchero, una ragazza di 17 anni, è stata trovata morta nel fiume di Nizza Monferrato. La polizia ha arrestato il suo ex, un ragazzo di 20 anni, che avrebbe confessato di averla uccisa perché non ha saputo accettare il suo rifiuto. La svolta è arrivata dopo una lunga indagine e numerosi interrogatori. La comunità è sotto shock per questa tragica vicenda.

Zoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato (Asti) dal suo ex, 20enne, che “ non ha saputo accettare un ‘no’ “. Il giovane è stato fermato e ha confessato. Prima è stata colpita brutalmente e poi è stata gettata in un corso d’acqua. È morta così Zoe Trinchero, 17enne trovata senza vita nel fiume Bembo poco dopo la mezzanotte di sabato a Nizza Monferrato, nell’Astigiano. I dettagli sul corpo parlano di una violenza feroce: il volto tumefatto, lesioni compatibili con un trauma cranico e segni sul collo. Per la sua morte è stato fermato un giovane, un ventenne che ha confessato davanti al Pm. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Un ragazzo di 20 anni, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero, studentessa di 17 anni, è stata trovata morta e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato, uccisa dall’ex che non sapeva accettare un rifiutoZoe Trinchero, 17 anni, è stata uccisa e gettata nel fiume a Nizza Monferrato (Asti) dal suo ex, 20enne, che non ha saputo accettare un 'no'. Il giovane è ... lapresse.it

Chi era Zoe Trinchero, dal lavoro al bar della stazione al sogno di psicologia: il ritratto della giovane uccisa dall'amico 20enneDiciassette anni, il lavoro al bar, la passione per lo studio e un futuro immaginato nella psicologia: ecco chi era Zoe Trinchero ... affaritaliani.it

Nizza Monferrato, Zoe Trinchero è stata uccisa e gettata in un rio. Mana aveva accusato un ragazzo innocente per depistare le indagini: “Tutti lo conoscevano come aggressivo” facebook

Il femminicida della povera Zoe Trinchero, Alex Manna, in provincia di Asti, ha poi aizzato la folla al linciaggio di un immigrato. In 40 hanno circondato la casa del ragazzo, salvato solo dai carabinieri. Violenza di genere e razzismo, due facce della stessa med x.com