Il Dipartimento di Economia e Management promosso per Sistema di Gestione Qualità

Il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 perché ha migliorato i propri processi gestionali. La decisione arriva dopo un’attenta verifica delle procedure interne, che hanno dimostrato di rispettare gli standard internazionali. Un esempio concreto è la revisione delle modalità di valutazione degli studenti, resa più trasparente e efficace.

Il Dipartimento di Economia e Management dell' Università di Pisa ha ottenuto la certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità che attesta la conformità dei processi gestionali del Dipartimento ai requisiti della norma ISO 9001:2015. è il primo Dipartimento dell'Ateneo e uno dei pochi a livello nazionale a raggiungere questo traguardo. "Un importante riconoscimento - commenta Mariacristina Bonti, direttrice del Dipartimento (nella foto) – che testimonia l'impegno a garantire qualità, trasparenza, efficacia e miglioramento continuo nei processi organizzativo-gestionali, a beneficio di studenti, docenti, ricercatori e stakeholder".