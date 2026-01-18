Final conference - Prin 2022 Pnrr Eagles | appuntamento il 23 gennaio al Dipartimento di Economia dell’Università di Messina

Il 23 gennaio 2026, presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Messina, si terrà la conferenza finale del progetto PRIN 2022 PNRR Eagles. L’evento riunirà esperti e studiosi per discutere i risultati e le prospettive del progetto Ethnic and Gender, contribuendo al confronto sulle tematiche di inclusione e sviluppo economico. L’appuntamento è aperto a tutti gli interessati e rappresenta un momento importante di riflessione e approfondimento.

FINAL CONFERENCE - PRIN 2022 PNRR EAGLES COMUNICATO STAMPA venerdì 23 gennaio 2026, ore 09:00 Dipartimento di Economia, via dei Verdi, 75, Messina Il 23 gennaio 2026 il Dipartimento di Economia dell'Università di Messina ospiterà la Final Conference del progetto PRIN 2022 PNRR Ethnic And Gender.

Il 23 gennaio, nell’aula magna dell’Università di Bergamo, Massimo Recalcati sarà ospite di «Librai per un anno». In questa occasione, lo psicoanalista discuterà di temi legati alla scuola e presenterà il suo nuovo libro, «La luce e l’onda». L’incontro offre uno spunto di riflessione sul ruolo dell’educazione e sul suo significato nel contesto attuale. Un momento dedicato al confronto e alla riflessione, aperto a tutti gli interessati. Università, chiuse le strutture dell’Università di Parma dal 24 dicembre al 6 gennaio

L'Università di Parma informa che, dal 24 dicembre al 6 gennaio, gli uffici e le strutture dell'Ateneo resteranno chiusi al pubblico, fatta eccezione per quelle con obbligo di apertura istituzionale, come le strutture di assistenza ospedaliera. La chiusura riguarda le attività amministrative e accademiche durante il periodo delle festività natalizie.

CALL FOR PAPERS DIETALY – Destination Italy in Tourism Translation Over the Years Final Conference: Tourism Communication Across Time and Space: Languages, Cultural Mediations, and Historical Developments May 18–19, 2026 Treviso, Fondazione

