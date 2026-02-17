Il deputato iraniano che strappa la foto di Mattarella e di altri leader europei

Il deputato iraniano ha strappato una foto di Mattarella e di altri leader europei durante una sessione parlamentare, protestando contro le sanzioni occidentali. La scena si è svolta in diretta televisiva, mentre il politico urlava parole di disappunto. Questo gesto rappresenta un segnale forte di tensione, mentre le trattative a Ginevra cercano di rilanciare il dialogo sul nucleare.

Mentre la diplomazia tenta di riaprire il delicato dossier sul nucleare a Ginevra, da Teheran giunge un segnale di gelida rottura. In un momento di altissima tensione simbolica, il Parlamento iraniano è diventato teatro di un gesto di aperta sfida verso le istituzioni europee, colpendo direttamente uno dei simboli della politica italiana: il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il parlamentare ultraconservatore Mojtaba Zarei ha mostrato e poi platealmente stracciato in aula una fotografia ritraente alcuni leader del vecchio continente. Tra i volti spiccava quello del capo di Stato italiano.