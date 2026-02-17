Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella

Durante la prima seduta del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato una foto che raffigurava diversi leader occidentali, tra cui il presidente Sergio Mattarella. Zarei ha agito dopo aver protestato contro le politiche dell’Italia nei confronti dell’Iran, gettando l’immagine a terra davanti ai colleghi. La scena si è verificata nel momento in cui si discuteva di relazioni diplomatiche.

Resta altissima la tensione in Iran dopo le manifestazioni esplose il 28 dicembre. La repressione avrebbe portato a decine di migliaia di vittime. Trump ha più volte minacciato di intervenire militarmente contro Teheran senza una rinuncia al programma nucleare da parte del regime. I diplomatici di Arabia Saudita, Turchia, Oman e Qatar al lavoro per evitare un'escalation mentre l'Ue ha inserito i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche. Durante la sessione inaugurale del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato un'immagine con diversi leader occidentali, tra i quali il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.🔗 Leggi su Today.it

