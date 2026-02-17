Franciacorta ha fatto il suo debutto a Wine Paris 2026, un evento in rapida espansione, e ha scelto la Senna per presentarsi in modo romantico. Durante la manifestazione, il produttore ha organizzato una serata speciale ispirata allo stile parigino, portando tra i vini anche un’atmosfera intima e raffinata.

A bordo di un bateau mouche sulla Senna, come nel più classico degli scenari romantici, Franciacorta ha organizzato una serata speciale, accogliendo i suoi produttori, ospiti e interlocutori internazionali in un contesto esclusivo, con una degustazione dedicata esclusivamente al Satèn, in abbinamento alle ostriche Marennes-Oléron, simbolo della tradizione gastronomica francese. Così, Franciacorta si è presentata ufficialmente al panorama parigino attraverso un linguaggio condiviso di qualità, territorio e cultura del vino. Wine Paris 2026 - una delle manifestazioni più interessanti e in crescita nel panorama vitivinicolo europeo - ha offerto a Franciacorta un’importante occasione di confronto con un pubblico altamente qualificato tra operatori del settore, importatori, stampa specializzata e opinion leader internazionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Il debutto di Franciacorta a Wine Paris 2026 è stato un romanticissimo evento sulla Senna

Dal 9 all’11 febbraio, l’ortonese Citra vini parteciperà a Wine Paris 2026, il salone francese del vino che apre la stagione degli eventi internazionali.

Il Consorzio Vini di Romagna torna a Wine Paris.

