Il debutto di Franciacorta a Wine Paris 2026 è stato un romanticissimo evento sulla Senna
Franciacorta ha fatto il suo debutto a Wine Paris 2026, un evento in rapida espansione, e ha scelto la Senna per presentarsi in modo romantico. Durante la manifestazione, il produttore ha organizzato una serata speciale ispirata allo stile parigino, portando tra i vini anche un’atmosfera intima e raffinata.
A bordo di un bateau mouche sulla Senna, come nel più classico degli scenari romantici, Franciacorta ha organizzato una serata speciale, accogliendo i suoi produttori, ospiti e interlocutori internazionali in un contesto esclusivo, con una degustazione dedicata esclusivamente al Satèn, in abbinamento alle ostriche Marennes-Oléron, simbolo della tradizione gastronomica francese. Così, Franciacorta si è presentata ufficialmente al panorama parigino attraverso un linguaggio condiviso di qualità, territorio e cultura del vino. Wine Paris 2026 - una delle manifestazioni più interessanti e in crescita nel panorama vitivinicolo europeo - ha offerto a Franciacorta un’importante occasione di confronto con un pubblico altamente qualificato tra operatori del settore, importatori, stampa specializzata e opinion leader internazionali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Wine Paris 2026: l’ortonese Citra vini pronta per il premio internazionale
Dal 9 all’11 febbraio, l’ortonese Citra vini parteciperà a Wine Paris 2026, il salone francese del vino che apre la stagione degli eventi internazionali.
Il Consorzio Vini di Romagna rinnova la sua presenza a Wine Paris 2026 con dieci cantine associate
Il Consorzio Vini di Romagna torna a Wine Paris.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il debutto di Franciacorta a Wine Paris 2026 è stato un romanticissimo evento sulla Senna; Franciacorta: il debutto a Wine Paris 2026 è partito dalla Senna; La Franciacorta sbarca a Wine Paris e lancia la sfida allo Champagne; Feb 10 FRANCIACORTA CONQUISTA PARIGI.
Franciacorta: il debutto a Wine Paris 2026 è partito dalla SennaMilano, 11 feb. (askanews) – E’ stato un successo il debutto del Consorzio Franciacorta a Wine Paris 2026, con un’apertura sulla Senna e una presenza corale in fiera che ha coinvolto 38 Cantine. L’u ... askanews.it
La Franciacorta sbarca a Wine Paris e lancia la sfida allo ChampagneIl Consorzio debutta alla fiera francese con oltre trenta aziende e una crociera sulla Senna. Rabotti: Così rafforziamo il brand e facciamo conoscere al ... repubblica.it
Continuiamo il nostro racconto da Wine Paris 2026 insieme a Federica Fina di Cantine Fina. Federica ci spiega come partecipare a questo evento internazionale al fianco dell'IRVO sia un traguardo fondamentale per raccontare la forza di una squadra che lav facebook
"Le 30 aziende regionali presenti a Wine Paris 2026 hanno rafforzato i rapporti con buyer di tutto il mondo. Grande interesse allo stand di #RegioneFVG: ora si aprono nuove opportunità sui mercati internazionali". Così l'assessore @ZannierStefano tinyurl.c x.com