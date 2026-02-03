Wine Paris 2026 | l’ortonese Citra vini pronta per il premio internazionale
Dal 9 all’11 febbraio, l’ortonese Citra vini parteciperà a Wine Paris 2026, il salone francese del vino che apre la stagione degli eventi internazionali. La cantina si prepara a presentare i suoi prodotti a un pubblico internazionale, sperando di conquistare anche un premio importante. La partecipazione è un passo in più per far conoscere il suo lavoro oltre i confini italiani.
Dal 9 all’11 febbraio Citra vini parteciperà al Wine Paris 2026, il salone francese del vino internazionale, il primo evento internazionale. Reduce dal riconoscimento per il Montepulciano d’Abruzzo Caroso Riserva 2020, come uno dei 100 vini valoreprezzo, per la guida Vitae dell’Ais, e dopo la.🔗 Leggi su Chietitoday.it
