Il crollo di Malinin alle Olimpiadi | uno psicologo spiega le possibili cause della dolorosa sconfitta

Ilia Malinin ha subito una caduta durante le Olimpiadi, un episodio che ha sorpreso molti e che, secondo uno psicologo, potrebbe essere stato causato dallo stress accumulato negli ultimi mesi. Malinin, giovane talento del pattinaggio artistico, si è trovato ad affrontare una gara decisiva sotto una pressione enorme, che potrebbe aver influito sulla sua performance. Un dettaglio concreto è che il pattinatore aveva già manifestato segnali di nervosismo nelle prove precedenti.

