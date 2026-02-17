Ilia Malinin ha vissuto una giornata difficile alle Olimpiadi, finendo all’ottavo posto nella gara individuale. La sua performance, che avrebbe dovuto confermarlo come uno dei migliori, si è rivelata un fallimento. Malinin ha sbagliato più volte, lasciando i giudici senza parole e i tifosi preoccupati. Durante la competizione, ha anche condiviso messaggi sui social che hanno alimentato l’ansia intorno al suo stato mentale.

Da favorito all’ottavo posto nella gara individuale. Doveva essere la consacrazione definitiva, si è trasformata nella serata più difficile della sua carriera. Ilia Malinin, fuoriclasse statunitense del pattinaggio artistico, è scivolato dall’attesissimo primo posto all’ottavo nella gara individuale maschile ai Giochi di Olimpiadi Invernali 2026, al termine di un programma libero segnato da due cadute e diversi errori tecnici. Il ventunenne era considerato il grande favorito per la medaglia d’oro dopo aver già contribuito in modo decisivo al successo del Team USA nella competizione a squadre. Ma nella prova individuale qualcosa si è incrinato: tensione evidente, elementi non completati con la consueta precisione e una performance lontana dagli standard che lo avevano reso uno dei pattinatori più spettacolari del panorama mondiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Ilia Malinin, il crollo alle Olimpiadi e messaggi social che preoccupano

Ilia Malinin ha lasciato le Olimpiadi di Milano-Cortina sconvolto e con parole dure.

Questa sera, sui ghiacci di Milano, si è visto un talento che sembra arrivato da un altro pianeta.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.