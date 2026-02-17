Ilia Malinin il crollo alle Olimpiadi e messaggi social che preoccupano
Ilia Malinin ha vissuto una giornata difficile alle Olimpiadi, finendo all’ottavo posto nella gara individuale. La sua performance, che avrebbe dovuto confermarlo come uno dei migliori, si è rivelata un fallimento. Malinin ha sbagliato più volte, lasciando i giudici senza parole e i tifosi preoccupati. Durante la competizione, ha anche condiviso messaggi sui social che hanno alimentato l’ansia intorno al suo stato mentale.
Da favorito all’ottavo posto nella gara individuale. Doveva essere la consacrazione definitiva, si è trasformata nella serata più difficile della sua carriera. Ilia Malinin, fuoriclasse statunitense del pattinaggio artistico, è scivolato dall’attesissimo primo posto all’ottavo nella gara individuale maschile ai Giochi di Olimpiadi Invernali 2026, al termine di un programma libero segnato da due cadute e diversi errori tecnici. Il ventunenne era considerato il grande favorito per la medaglia d’oro dopo aver già contribuito in modo decisivo al successo del Team USA nella competizione a squadre. Ma nella prova individuale qualcosa si è incrinato: tensione evidente, elementi non completati con la consueta precisione e una performance lontana dagli standard che lo avevano reso uno dei pattinatori più spettacolari del panorama mondiale. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Olimpiadi Milano-Cortina, Ilia Malinin ko e i messaggi choc: “Non voglio più vivere così”
Ilia Malinin ha lasciato le Olimpiadi di Milano-Cortina sconvolto e con parole dure.
Chi è Ilia Malinin, il “re del ghiaccio” che incanta il mondo alle Olimpiadi invernali 2026
Questa sera, sui ghiacci di Milano, si è visto un talento che sembra arrivato da un altro pianeta.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Ilia Malinin, l'odio online e la pressione infinita: il post dopo il crollo a Milano Cortina; Perché la caduta di Ilia Malinin è il momento più scioccante delle Olimpiadi; La pressione e il nervosismo: Ilia Malinin spiega cosa c’è dietro al suo crollo nel programma libero; Il tuo piccolo è stanco, mamma. A volte vorrei che mi succedesse qualcosa di….
Cosa è successo a Malinin dopo la caduta alle Olimpiadi Invernali: Il crollo era inevitabileMalinin, il dio dei quadrupli, ha affidato a Instagram un video e una lettera in cui spiega cosa gli sta succedendo: Tutto si accumula, con il risultato ... fanpage.it
Olimpiadi Milano-Cortina: i segnali inquietanti sui social e il crollo in pista di Ilia MalininOlimpiadi Milano-Cortina 2026: Ilia Malinin tra talento e fragilità. Un'esibizione drammatica che svela il peso emotivo dietro la medaglia mancata. notizie.it
Dopo la gara storta di Ilia Malinin, uno dei talenti più forti del pattinaggio, cresce la preoccupazione per i messaggi che ha pubblicato. Sui social ha condiviso frasi molto personali, poi rimosse, come: “Il tuo bambino è stanco, mamma” e “Niente fa più male che - facebook.com facebook
Alle #Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 nel pattinaggio artistico maschile Ilia #Malinin è stato uno dei risultati più clamorosi e inaspettati della competizione: il campione statunitense classe 2004, dato come grande favorito alla medaglia d’oro, si è cl x.com