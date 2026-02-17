Croissant burger a Milano | quando la pasticceria incontra l’hamburger da Cardinale

Da Cardinale Milano, il ristorante dei Fratelli Massari in via Freguglia 2, nasce il Croissant Burger, un piatto che unisce pasticceria e hamburger. La causa di questa creazione è la voglia di sperimentare nuove combinazioni e sorprendere i clienti con un'idea insolita. Da quando il 23 febbraio è stato introdotto, il Croissant Burger sta attirando l’attenzione di chi cerca sapori innovativi e unici nel cuore della città.

Quando l’alta pasticceria incontra la cucina contemporanea, il risultato può sorprendere. È quello che accade da Cardinale Milano, il ristorante dei Fratelli Massari in via Freguglia 2, dove dal 23 febbraio debutta un’idea che sfida le convenzioni: il Croissant Burger. Un progetto che nasce dalla mente di Nicola Massari e che sostituisce il classico panino con un croissant salato bicolore, capace di reggere il peso di un hamburger senza perdere la sua fragranza. Quando la pasticceria riscrive le regole del burger. Il gesto è quello del pasticcere, la filosofia quella dello chef. Il croissant mantiene la sua struttura sfogliata e croccante all’esterno, ma diventa soffice e resistente all’interno, pronto ad accogliere 110 grammi di hamburger di Scottona, scelto per succulenza ed equilibrio. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Croissant burger a Milano: quando la pasticceria incontra l’hamburger da Cardinale Gerry Cardinale stamani a Milanello incontra la squadra, parla con Allegri e dà la carica Gerry Cardinale si è presentato questa mattina a Milanello, incontrando personalmente la squadra e il tecnico Allegri. La pizza incontra l'alta pasticceria: ecco la proposta di Lombardi Lombardi sorprende con un'inedita fusione tra tradizione e raffinatezza: la pizza si trasforma in un'esperienza di alta pasticceria, regalando sapori sorprendenti e abbinamenti unici. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Croissant Burger: l’alta pasticceria di CARDINALE; Con il Croissant Burger l’alta pasticceria riscrive il linguaggio dell’hamburgher; Al ristorante dei Massari pasticceria e cucina si incontrano con il Croissant Burger; Nasce il Croissant Burger. L’alta pasticceria di Nicola Massari riscrive il linguaggio dell’hamburger. E c'è anche la Torta di Rose salata. Cardinale Milano mette il croissant al centro del burgerDa Cardinale Milano arriva il Croissant Burger: croissant salato al posto del bun, Scottona e sette ricette tra carne, veggie e fish. globestyles.com La pasticceria incontra l'hamburger da CARDINALE MilanoCARDINALE Milano lancia il Croissant Burger: sette varianti che uniscono alta pasticceria e ristorazione, disponibili dal 23 febbraio. horecanews.it IL NOSTRO SANVALENTINO CON VOI PIAZZA BOLOGNA - viale delle province 32 #cuori #cornetto #croissant #cornetteria #painauchocolat #colazioni #caffe #pasticceria facebook