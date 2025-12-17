La pizza incontra l' alta pasticceria | ecco la proposta di Lombardi

Lombardi sorprende con un'inedita fusione tra tradizione e raffinatezza: la pizza si trasforma in un'esperienza di alta pasticceria, regalando sapori sorprendenti e abbinamenti unici. Un viaggio gustativo tra passato e innovazione, dove ogni morso è una scoperta.

Quando la pizza incontra l'alta pasticceria. Così è possibile assaggiare un Pain suisse alla genovese o una zeppola con chantilly di acciughe. E perché no, una pizza sfogliata come dolce. Succede da Lombardi a Maddaloni dove si assiste a una vera e propria fusione tra dolce e salato, tra l'arte. 🔗 Leggi su Casertanews.it

