Teatro Vertigo sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio lo spettacolo Un giorno come gli altri

Sabato 31 gennaio alle 21 e domenica 1 febbraio alle 17 andrà in scena al Teatro Vertigo lo spettacolo "Un giorno come gli altri", una commedia esistenzialista che coniuga situazioni spassose al confine con la commedia nera e momenti romantici e riflessioni profonde. Al debutto nella regia Anna.

