Il Comune sollecita il Governo per dare più istruzione ai minori non accompagnati

Il Comune ha scritto al Governo il 23 gennaio, chiedendo più attenzione per i minori stranieri non accompagnati. Le assessore Rita Bruzzone e Cristina Lodi hanno inviato una lettera al ministro Giuseppe Valditara, chiedendo di aumentare le risorse e le iniziative scolastiche dedicate a questi ragazzi. La richiesta nasce dalla preoccupazione per le difficoltà che incontrano nel percorso di integrazione e formazione. In particolare, si sottolinea la necessità di programmi educativi più strutturati e di supporti specifici.

Lo scorso gennaio le assessore Rita Bruzzone e Cristina Lodi avevano chiesto ulteriori fondi ai Centri Provinciali per l’Istruzione per gli Adulti “Viviamo in una società che sta mutando sia dal punto di vista economico che tecnologico e demografico – hanno sottolineato Bruzzone e Lodi – e i servizi educativi rivolti ai minori stranieri non accompagnati sono fondamentali per la loro inclusione e, a cascata, per mantenere la coesione sociale e garantire l’occupabilità. I Centri Provinciali per l’Istruzione per gli Adulti, gli enti del terzo settore, il volontariato e il sistema scolastico stanno facendo un lavoro, immenso e preziosissimo, ormai da anni e per il quale non smetteremo mai di dire grazie”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Minori non accompagnati, il Comune: "Non un'emergenza, ma una sfida strutturale"Il fenomeno dei minori non accompagnati in Liguria si configura come una sfida strutturale più che un'emergenza.

Quanti sono i minori non accompagnati a Genova e cosa sta facendo il ComuneQuesta mattina, l'assessora Cristina Lodi ha visitato alcune case di accoglienza a Genova per incontrare i minori stranieri non accompagnati.

