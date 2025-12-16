Minori non accompagnati il Comune | Non un’emergenza ma una sfida strutturale

Il fenomeno dei minori non accompagnati in Liguria si configura come una sfida strutturale più che un’emergenza. Al 31 ottobre 2025, sono 571 i minori presenti nella regione, con 439 di loro nella provincia. La situazione richiede un’attenzione continua e interventi mirati per garantire tutela e integrazione a questi giovani.

Al 31 ottobre 2025 in Liguria risultano presenti 571 minori non accompagnati, di cui 439 nella provincia. Il 90 per cento sono maschi e il 10 per cento femmine, mentre quasi il 70 per cento ha tra i 15 e i 17 anni. Numeri in aumento rispetto agli anni precedenti che, secondo il gruppo consiliare. Genovatoday.it Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Lodi, a oggi 507 minori non accompagnati presi in carico da Comune Genova - Ad oggi i minori stranieri non accompagnati presi in carico dal Comune di Genova sono 507, superiori al 2024 a causa di un numero inferiore di uscite e a una conseguente permanenza, più a lungo, di ra ... ansa.it

