Incompiute di Longarini La Cassazione non ha dubbi | Pochi 8 milioni per i danni

La Cassazione ha stabilito che i lavori incompiuti di Longarini e della Adriatica Costruzioni valgono solo 8 milioni di euro per i danni, dopo aver esaminato la causa intentata dal Comune di Ancona. La decisione si basa sulla valutazione delle opere mai terminate, che hanno penalizzato i residenti e rallentato lo sviluppo urbano. Un esempio concreto riguarda il quartiere di Passo Varano, dove le aree abbandonate continuano a creare disagio ai cittadini.

Le incompiute di Edoardo Longarini e della Adriatica Costruzioni potrebbero far incassare altri soldi al Comune di Ancona per il danno alla collettività che i ritardi dello opere hanno causato ai cittadini. Una cifra vicina a 200 milioni di euro dopo gli 8 milioni già incassati nel 2017 per il danno patrimoniale e ritenuti pochi rispetto alla richiesta iniziale che si aggirava a più di 360milioni di euro. Stando infatti a una delibera di giunta pubblicata sull’albo pretorio di ieri, in cui il Comune ha approvato la riassunzione del giudizio, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune dorico (con una sentenza di fine novembre 2025) contro la sentenza di Appello, che aveva a sua volta confermato la sentenza di primo grado del giudice Mazzagreco, che aveva escluso la legittimazione del Comune alla richiesta del danno arrecato alla collettività dalle incompiute di Longarini, le opere pubbliche viarie non completate e non realizzate correttamente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

