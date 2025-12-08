Immacolata pienone a Bergamo tra il centro e Città Alta Traffico in tilt pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto e video

L'8 dicembre, Bergamo si anima con un afflusso massiccio di visitatori tra il centro e Città Alta, tra mercatini natalizi, pista di pattinaggio e ruota panoramica. Tra traffico intenso e il maltempo, la giornata si presenta ricca di atmosfera festiva, con molte persone che scrivono letterine per Santa Lucia. Ecco foto e video di questa giornata.

IN CENTRO. Già dalla mattinata di lunedì 8 dicembre a spasso tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio e ruota panoramica. Sentierone e tutto il centro di Bergamo preso d’assalto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Immacolata, pienone a Bergamo tra il centro e Città Alta. Traffico in tilt, pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto e video

Leggi anche questi approfondimenti

Salerno, pienone per l'Immacolata grazie alle Luci d'Artista. Slitta l'accensione dell'albero. Servizio di Federica Inverso - facebook.com Vai su Facebook

Immacolata Concezione. Possiamo essere santi nonostante le “macchie” (a cura di Matteo Liut) Senza macchia, ovvero pura, trasparente, senza filtri che possano oscurare la luce da cui tutto nasce, quella della vita di Dio: è così che, da sempre, la comunità d Vai su X

Immacolata, pienone a Bergamo. Pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto - Una splendida giornata di sole sta illuminando il centro di Bergamo, preso d’assalto da cittadini e turisti nel lunedì dell’Immacolata, tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio, ruota panoramica ... Segnala ecodibergamo.it