Immacolata pienone a Bergamo tra il centro e Città Alta Traffico in tilt pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto e video

Ecodibergamo.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'8 dicembre, Bergamo si anima con un afflusso massiccio di visitatori tra il centro e Città Alta, tra mercatini natalizi, pista di pattinaggio e ruota panoramica. Tra traffico intenso e il maltempo, la giornata si presenta ricca di atmosfera festiva, con molte persone che scrivono letterine per Santa Lucia. Ecco foto e video di questa giornata.

IN CENTRO. Già dalla mattinata di lunedì 8 dicembre a spasso tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio e ruota panoramica. Sentierone e tutto il centro di Bergamo preso d’assalto. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

immacolata pienone a bergamo tra il centro e citt224 alta traffico in tilt pioggia di letterine per santa lucia foto e video

© Ecodibergamo.it - Immacolata, pienone a Bergamo tra il centro e Città Alta. Traffico in tilt, pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto e video

Leggi anche questi approfondimenti

immacolata pienone bergamo centroImmacolata, pienone a Bergamo. Pioggia di letterine per Santa Lucia - Foto - Una splendida giornata di sole sta illuminando il centro di Bergamo, preso d’assalto da cittadini e turisti nel lunedì dell’Immacolata, tra mercatini di Natale, pista di pattinaggio, ruota panoramica ... Segnala ecodibergamo.it

Cerca Video su questo argomento: Immacolata Pienone Bergamo Centro