Set cinematografico e riprese nel centro di Torino | anche Riccardo Scamarcio nel cast del film

Sono in corso a Torino le riprese del lungometraggio “I figli della scimmia”, per la regia di Tommaso Landucci che firma anche la sceneggiatura insieme a Damiano Femfert. Il set coinvolge varie location del centro cittadino (al momento top secret) e si protrarrà per 5 settimane. Figurano nel cast Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Lidiya Liberman, Andrea Aggio, Tancredi Naldini, Cristina Odasso e Luigi Diberti. Dario è padre di un bambino disabile, al quale dedica ogni cura e attenzione, e ha un bellissimo rapporto con il figlio adolescente di suo fratello. Nel crescente legame con il nipote ritrova il figlio che avrebbe voluto avere e assume il ruolo del padre che avrebbe potuto essere.🔗 Leggi su Torinotoday.it

