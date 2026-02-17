Il Carnevale riaccende Paupisi | musica maschere e sapori oggi in Piazza Don Tommaso Boscaino

Il Carnevale di Paupisi torna a animare il centro del paese dopo il rinvio causato dal maltempo. La festa, che avrebbe dovuto svolgersi ieri sera, si svolge questa sera in Piazza Don Tommaso Boscaino, portando musica, maschere e sapori tradizionali. La piazza si riempirà di colori e allegria, con bancarelle di dolci tipici e una sfilata di maschere fatte a mano.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il fascino del Carnevale torna a colorare il cuore del borgo. L'evento, inizialmente previsto per ieri, è stato rinviato a causa delle avverse condizioni meteo e si terrà oggi, martedì 17 febbraio dalle ore 18:30. La Pro Loco Paupisi insieme a un gruppo di giovani volontari, con il patrocinio del Comune di Paupisi, invita tutti al "Carnevale Paupisano". L'appuntamento è in Piazza Don Tommaso Boscaino, che per l'occasione si trasformerà in una grande pista da ballo a cielo aperto all'insegna del divertimento intergenerazionale. Il fulcro della serata sarà l'energia del DJ Set, pensato per far ballare grandi e piccini.