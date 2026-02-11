Sassari riaccende il Carnevale | Mad Carnival in Piazza Moretti festa e musica anni 2000 per tutti

Sassari torna a vivere il Carnevale con il nuovo evento “Mad Carnival”. Piazza Moretti si anima di musica e allegria, con due giorni di festa dedicati alle sonorità degli anni 2000. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Manifesto Sonoro”, punta a riportare la tradizione carnevalesca in centro città, attirando molti cittadini e appassionati. La piazza è già piena di persone, pronte a divertirsi e a riscoprire il clima festoso di un tempo.

Sassari Ritorna a Festeggiare: "Mad Carnival" Illumina Piazza Moretti. Sassari si prepara a vivere due giorni di festa con il nuovo evento "Mad Carnival", un'iniziativa promossa dall'associazione culturale "Manifesto Sonoro" per rilanciare il Carnevale in città. L'evento, completamente gratuito, prenderà vita nelle serate del 13 e 14 febbraio presso Piazza Moretti, cuore pulsante della vita sociale sassarese. L'obiettivo primario è ridare centralità alla tradizione carnavalesca, offrendo ai cittadini, soprattutto ai giovani, un'occasione di aggregazione e divertimento nel contesto urbano. L'idea alla base di "Mad Carnival" è nata dalla constatazione di una crescente necessità di rivitalizzare il Carnevale a Sassari, una festa che negli ultimi anni aveva perso parte del suo smalto e della sua capacità di coinvolgere la popolazione.

