Il Carnevale a Seveso

Sabato 21 febbraio, il Carnevale di Seveso torna a animare le strade del centro cittadino, portando maschere e coriandoli tra i negozi e le piazze. La Pro Loco organizza questa festa per coinvolgere famiglie e bambini, che già si preparano con entusiasmo. Quest’anno, la sfilata si svolgerà lungo via Matteotti, con carri allegorici e gruppi in costume che promettono di sorprendere il pubblico.

Sabato 21 febbraio si rinnova a Seveso l'appuntamento con il tradizionale Carnevale cittadino organizzato dalla Pro Loco. L'edizione di quest'anno è ispirata al tema "Frost e sport invernali". Bisogna solo preparare i costumi e portare tanta voglia di divertirsi. La manifestazione prende il via alle 14.30 con la sfilata in maschera che parte da via Zeuner per concludersi in piazza Cardinal Confalonieri. In programma ci sono tantissime attività: spettacoli per grandi e piccoli, la musica di New Radio Seveso, il toro meccanico e il cavallino, gonfiabili per bambini e street food con il banco frittelle e caramelle. Baruccana si è riempita di gioia e colori per il Carnevale. Vedere così tanti bambini e grandi felici è il regalo più bello!