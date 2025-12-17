capodanno in piazza a seveso

Vivi un Capodanno indimenticabile a Seveso, tra musica, artisti di strada e tanta allegria. La città si anima con un programma ricco di eventi per festeggiare l’ultima notte del 2025 in modo speciale, all'insegna del divertimento e della convivialità. Un’occasione unica per salutare l’anno nuovo in compagnia, circondati dall’energia e dalla magia di una serata dedicata a tutta la comunità.

Musica, artisti di strada e divertimento. Sono questi gli elementi che accompagneranno l'ultima notte del 2025 e che caratterizzano il programma per San Silvestro allestito dall'amministrazione comunale di Seveso. Una notte lunga e molto speciale, che vedrà accendersi d'allegria e magia piazza. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

