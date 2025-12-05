Il Nuovo Transatlantico di Seveso va all' asta | come partecipare
Dopo la riqualificazione l'ex Transatlantico di Seveso va all'asta. Un'asta pubblica per il diritto di superficieproprietà superficiaria per un periodo di 30 anni come deciso dall'amministrazione comunale col metodo delle offerte segrete che saranno aperte il 16 gennaio alle 10 in Comune.L'ex. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
