Il Cardinale Battaglia | Il Sannazzaro tornerà Napoli non si arrende

Il Cardinale Battaglia ha annunciato che il Sannazzaro tornerà, dopo che il fuoco di questa mattina a via Chiaia ha portato fumo fino al cuore della città. La nube grigia si è diffusa rapidamente, rischiando di compromettere le attività quotidiane e la tranquillità dei residenti. Battaglia ha detto che Napoli non si arrende e continuerà a lottare per ricostruire ciò che è stato danneggiato. Un'ambulanza ha già portato via alcune persone rimaste intossicate dal fumo.

Tempo di lettura: 2 minuti " Stamattina, il fumo che saliva da via Chiaia ha raggiunto anche il mio cuore. Il Teatro Sannazaro si è incendiato. Ma il fuoco che ha abitato quelle sale per quasi due secoli – il fuoco di Eduardo e di Pirandello, di Luisa Conte e di tanti artisti che hanno dato voce all'anima di questa città – quel fuoco non si spegnerà con un rogo". Lo dice il cardinale Mimmo Battaglia, arcivescovo di Napoli, in un messaggio di solidarietà dopo il rogo in via Chiaia. " A Lara Sansone, che stamattina ha versato lacrime davanti a ciò che non era soltanto suo ma di tutti noi, voglio dire: abbiamo visto il tuo dolore, e non ti lasceremo sola.