Napoli domenica celebrazione ecumenica della Parola con il cardinale Battaglia

Domenica 25 gennaio 2026 alle ore 18 presso la Cattedrale di Napoli si svolgerà la Celebrazione Ecumenica della Parola, conclusiva della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2026. L’evento, presieduto dal cardinale Battaglia, rappresenta un momento di incontro e dialogo tra le diverse confessioni cristiane, contribuendo alla promozione della pace e della collaborazione tra le comunità religiose della città.

Domenica 25 gennaio 2026, alle ore 18, presso la Chiesa Cattedrale di Napoli si terrà la Celebrazione Ecumenica della Parola che concluderà la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2026. L’evento, che vedrà la partecipazione delle Chiese di Napoli e del cardinale don Mimmo Battaglia, rappresenta un momento significativo di incontro e dialogo tra le diverse confessioni cristiane presenti sul territorio partenopeo. La Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio, è un appuntamento ecumenico mondiale che ogni anno invita i cristiani di tutte le confessioni a pregare insieme per l’unità della Chiesa.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Celebrazione Ecumenica della Parola con il cardinale don Mimmo BattagliaIl 25 gennaio 2026 alle ore 18, presso la Cattedrale di Napoli, si svolgerà la Celebrazione Ecumenica della Parola con il cardinale don Mimmo Battaglia.

Leggi anche: Immacolata a Napoli, l'omelia del cardinale Battaglia: «Politica vera è responsabilità non potere»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Celebrazione Ecumenica della Parola con il cardinale don Mimmo Battaglia.

Napoli, domenica celebrazione ecumenica della Parola con il cardinale BattagliaDomenica 25 gennaio 2026, alle ore 18, presso la Chiesa Cattedrale di Napoli si terrà la Celebrazione Ecumenica della Parola che concluderà la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2026. L’ ... ildenaro.it

Diocesi: Napoli, domenica la celebrazione ecumenica con il card. Battaglia per la conclusione della Settimana per l’unità dei cristianiDomenica 25 gennaio, alle 18, nella Cattedrale di Napoli, si terrà la Celebrazione ecumenica della Parola che concluderà la Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani 2026. L'evento, si legge ne ... agensir.it

Domenica si giocherà Juventus-Napoli all'Allianz Stadium di Torino. Una sfida ricca di storia, tradizione e significati, che assicura ogni volta sempre nuovi colpi di scena. Anche stavolta è arrivato uno inaspettato dal capoluogo piemontese, l'autore Il vulcani - facebook.com facebook

" " JUVENTUS-NAPOLI domenica 25 gennaio alle 18:00 su Sky Sport #SkySport #SkySerieA #SerieA #JuventusNapoli x.com