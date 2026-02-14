Il cardinale Domenico Battaglia è andato all’Ospedale Monaldi per visitare il piccolo Tommaso, che si trova lì dopo un intervento al cuore. La visita si è resa necessaria dopo che il bambino, di appena sei anni, ha subito un trapianto a causa di un cuore gravemente danneggiato. Il cardinale ha portato conforto alla famiglia e ha portato un messaggio di vicinanza ai medici che seguono il caso.

Si è trattato di una visita privata, come riferiscono fonti della Curia, durante la quale il cardinale ha voluto esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia. Battaglia si è intrattenuto a lungo con la madre del bambino, Patrizia Mercolino, e successivamente ha sostato in preghiera davanti al reparto in cui il piccolo è ricoverato. Nel frattempo si accende la polemica sulla gestione della comunicazione da parte dell’ospedale. L’avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia, ha espresso forte disappunto dopo un comunicato diffuso dal Monaldi, secondo cui la struttura avrebbe richiesto già una settimana fa un secondo parere all’Ospedale Bambino Gesù sulla possibilità di un nuovo trapianto. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, il cardinale Battaglia in visita al Monaldi per il piccolo Tommaso

Il cardinale Domenico Battaglia è andato all’ospedale Monaldi a Napoli perché il bambino che ha ricevuto un trapianto di cuore si trova ancora in terapia intensiva.

Sesto indagato nel caso del trapianto di cuore a Tommaso, l’ospedale Monaldi si trova al centro di un’inchiesta che coinvolge medici e sanitari.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Grazie per aver scelto la via degli ultimi e dei poveri. Il messaggio del card. Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, per il 58mo anniversario della Comunità di Sant'Egidio; Il Cardinale Battaglia in visita al Cto: benedizione a pazienti e operatori; Il cardinale Battaglia in visita al CTO - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Il cardinale Battaglia alla Vanvitelli.

Trapiantato fallito a Napoli, il cardinale Battaglia visita la famiglia del bambino al MonaldiL'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ha raggiunto da poco l'ospedale 'Monaldi', nella zona collinare del capoluogo, dove è ricoverato il bimbo ... ilmattino.it

Bimbo trapiantato, il cardinale Battaglia in visita al MonaldiL'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia, ha raggiunto da poco l'ospedale 'Monaldi', nella zona collinare del capoluogo, dove è ricoverato il bimbo cui è stato trapiantato un cuore dan ... ansa.it

Trapiantato fallito a Napoli, il cardinale Battaglia visita la famiglia del bambino al Monaldi facebook