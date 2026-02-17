il capodanno lunare in foto

Il Capodanno lunare si festeggia in tutta l'Asia, perché più di un miliardo di persone celebra l'inizio del nuovo anno, segnato dal simbolo del cavallo di fuoco. In alcune città cinesi, le strade sono piene di lanterne rosse e fuochi d'artificio che illuminano il cielo. Le famiglie si riuniscono per riempire le case di colori vivaci e condividere piatti tradizionali. La festa dura diversi giorni e coinvolge anche molte comunità all'estero.

Alla mezzanotte tra lunedì e martedì è scattato il nuovo anno del calendario lunare: è finito quello del serpente di legno ed è iniziato quello del cavallo di fuoco. In Italia è una ricorrenza a cui comunemente ci si riferisce come “Capodanno cinese”, ma in realtà fa parte della tradizione di diversi paesi dell’Asia: per questo oggi è festeggiata dalla diaspora asiatica in moltissimi paesi in tutto il mondo. Quest’anno i festeggiamenti si concluderanno il 3 marzo, con la tradizionale festa delle Lanterne, che celebra la prima luna piena dell’anno. Le strade si tingono di rosso, un colore che secondo la tradizione cinese è fortunato, ma non solo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

