Zelensky ha nominato Kyrylo Budanov, attuale capo dell’intelligence militare dal 2020, come nuovo responsabile dell’ufficio presidenziale. Questa scelta mira a rafforzare la strategia di sicurezza e intelligence del governo ucraino in un momento di tensione crescente. La nomina sottolinea l’importanza di un coordinamento efficace tra le diverse strutture di intelligence per la difesa nazionale.

Zelensky ha nominato come nuovo capo dell’ufficio presidenziale il tenente generale Kyrylo Budanov, dal 2020 al vertice dell’intelligence militare. Budanov prende il posto che era vacante da novembre a causa delle dimissioni di Andrii Yermak, per molti anni braccio destro di Zelensky, che aveva lasciato a seguito dell’imponente scandalo di corruzione che ancora scuote i palazzi del potere di Kiev. Un momento particolare per la nomina. La nomina di un soggetto con preparazione e caratteristiche militari e di spionaggio avviene in un momento cruciale, proprio quando il piano di pace sembra prendere corpo. 🔗 Leggi su Follow.it

