Il candidato sindaco Pettinari sui debiti dell' Emp | 90mila euro stanziati ma il piano di rientro resta sconosicuto

Da ilpescara.it 17 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il candidato sindaco Pettinari ha segnalato che l’Ente Manifestazioni Pescaresi deve affrontare ancora un debito di 90mila euro, nonostante siano stati stanziati fondi per coprirlo. La questione è diventata centrale, poiché il piano di rientro non è stato chiarito e i responsabili dell’Amministrazione non hanno fornito dettagli certi. Durante l’ultima commissione, i consiglieri hanno chiesto spiegazioni all’assessore Maria Rita Carota, ma non hanno ricevuto risposte definitive sulla reale situazione finanziaria dell’ente. Un dettaglio concreto: i soldi già messi a disposizione sembrano non essere sufficienti a coprire tutte

Qual è la reale situazione debitoria dell’Ente manifestazioni pescaresi? A tornare a chiederlo, lamentando il fatto che nell’ultima commissione consiliare Controllo e garanzia di risposte certe dall’assessore alla Cultura Maria Rita Carota non ne sarebbero arrivate e che, in sostanza, il piano di rientro presentato dall’ex amministratore unico Angelo Valori non è mai stato reso noto, è il candidato sindaco Domenico Pettinari (Pettinari sindaco). Nello specifico in quella commissione, spiega, all’assessore ha chiesto di avere notizie “relativamente al superamento del primo step del piano di rientro a noi totalmente sconosciuto, redatto dall’ex commissario, il dottor Valori.🔗 Leggi su Ilpescara.itImmagine generica

