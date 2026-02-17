Il candidato sindaco Pettinari sui debiti dell' Emp | 90mila euro stanziati ma il piano di rientro resta sconosicuto

Il candidato sindaco Pettinari ha segnalato che l’Ente Manifestazioni Pescaresi deve affrontare ancora un debito di 90mila euro, nonostante siano stati stanziati fondi per coprirlo. La questione è diventata centrale, poiché il piano di rientro non è stato chiarito e i responsabili dell’Amministrazione non hanno fornito dettagli certi. Durante l’ultima commissione, i consiglieri hanno chiesto spiegazioni all’assessore Maria Rita Carota, ma non hanno ricevuto risposte definitive sulla reale situazione finanziaria dell’ente. Un dettaglio concreto: i soldi già messi a disposizione sembrano non essere sufficienti a coprire tutte

Qual è la reale situazione debitoria dell'Ente manifestazioni pescaresi? A tornare a chiederlo, lamentando il fatto che nell'ultima commissione consiliare Controllo e garanzia di risposte certe dall'assessore alla Cultura Maria Rita Carota non ne sarebbero arrivate e che, in sostanza, il piano di rientro presentato dall'ex amministratore unico Angelo Valori non è mai stato reso noto, è il candidato sindaco Domenico Pettinari (Pettinari sindaco). Nello specifico in quella commissione, spiega, all'assessore ha chiesto di avere notizie "relativamente al superamento del primo step del piano di rientro a noi totalmente sconosciuto, redatto dall'ex commissario, il dottor Valori.