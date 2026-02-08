Il candidato sindaco Pettinari sui manifesti elettorali | Vanno messi solo dove è consentito

Domenico Pettinari ha fatto chiarezza sui manifesti elettorali. Ha detto che vanno messi solo dove sono autorizzati e ha chiesto di rimuoverli ovunque siano stati affissi illegalmente, come sui cartelloni pubblicitari e alle fermate degli autobus. La sua posizione è netta: rispettare le regole senza eccezioni.

Una richiesta chiara quella del candidato sindaco Domenico Pettinari (Pettinari sindaco): rimuovere i manifesti elettorali che campeggiano nei cartelloni pubblicitari e alle fermate degli autobus perché il regolamento non lo consente. Dal 7 febbraio, afferma, “possono essere esposti solo negli.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su Pettinari Sindaco

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Pettinari Sindaco

Argomenti discussi: Il candidato Pettinari in via Fosso Cavone: Disastrata e pericolosa e non è l'unica, tante promesse e nessuna mantenuta; Pettinari in via Maestri del Lavoro con i residenti: Degrado, abbandono e pericoli ignorati dalla giunta Masci; Pettinari in via Maestri del Lavoro con i residenti: 'Degrado, abbandono e pericoli ignorati dalla giunta Masci'; Fosso Cavone Pescara, Pettinari: Emergenza viabilità e degrado urbano.

Il candidato sindaco Pettinari su manifesti elettorali: Vanno messi solo dove è consentitoIl candidato sindaco il dito lo punta ancora una volta verso il sindaco uscente Carlo Masci e i manifesti elettorali piazzati alle fermate ricordando che possono essere messi solo nelle plance di ferr ... ilpescara.it

Pastore (FdI) replica a Pettinari su via Fosso Cavone e via Tirino: Riqualificazione dopo i lavori TernaInterventi già previsti nelle strade che, ha denunciato il candidato sindaco civico, da 10 anni sarebbero stata lasciate nel totale abbandono. Lo fa sapere il presidente della commissione Lavori pubbl ... ilpescara.it

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Pescara | #Emergenza #viabilità e #degrado #urbano, #Pettinari in #strada a #FossoCavone Blitz del #candidato #sindaco di #Pescara #DomenicoPettinari in #strada a #FossoCavo facebook