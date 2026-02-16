Simonelli | Kalulu-Bastoni? Protocollo assurdo scritto da chi non conosce il calcio Var deve intervenire su tutti i gialli
Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato in conferenza stampa dopo l'Assemblea di Lega tenutasi oggi. Le sue dichiarazioni anche sul caso Kalulu-Bastoni. Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall'avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile.
Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 23 marzo si terrà un incontro con le società arbitri.
Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Var e perdite di tempo, il percorso Ifab per cambiare le regole verso i Mondiali 2026.
