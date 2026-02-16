Il tecnico della Juventus, Simonelli, critica duramente il protocollo riguardante le ammonizioni di Kalulu e Bastoni, accusandolo di essere stato ideato da persone che non comprendono il gioco. La sua opposizione nasce dalla convinzione che le regole attuali siano ingiuste e non riflettano le reali dinamiche in campo. Simonelli chiede inoltre che il VAR intervenga su tutti i cartellini gialli per garantire una giustizia più equa durante le partite.

. Parla il presidente della Lega Serie A. Il presidente della Lega Serie A, Ezio Maria Simonelli, ha parlato in conferenza stampa dopo l’Assemblea di Lega tenutasi oggi. Le sue dichiarazioni anche sul caso Kalulu-Bastoni. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata ESITO DELL’ASEMBLEA – «Assemblea molto tranquilla, abbiamo preso una serie di decisioni, a partire dall’avvio della trattativa per acquisire la maggioranza del Fantacalcio, per poterlo arricchire con le nostre immagini e dare un prodotto sempre più appetibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Simonelli: «Kalulu-Bastoni? Protocollo assurdo scritto da chi non conosce il calcio. Var deve intervenire su tutti i gialli»

Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha annunciato che il 23 marzo si terrà un incontro con le società arbitri.

Il difensore del Milan, Pierre Kalulu, è stato espulso durante la partita contro l'Inter perché Bastoni ha simulato un contatto, portando a polemiche sull'uso del VAR.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.