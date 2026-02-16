Adani | Bastoni? Pure Maradona simulava Il calcio è anche inganno dell’avversario è la storia
Adani ha commentato che Bastoni ha imitato comportamenti tipici del calcio, ricordando che anche Maradona ricorreva alla simulazione durante le partite. La sua osservazione si basa su un episodio avvenuto durante una partita recente, quando il difensore italiano ha tentato di ingannare l’arbitro con un finto fallo. Adani spiega che questa strategia fa parte della storia del calcio e che tutti i grandi campioni, compreso il Pibe de Oro, hanno usato questa tecnica per ottenere vantaggi.
. Così l’opinionista sul rosso a Kalulu. Durante l’ultima puntata de La Domenica Sportiva, Daniele Adani ha offerto una prospettiva controcorrente e quasi filosofica sul caso che sta scuotendo il calcio italiano. Analizzando l’episodio Bastoni-Kalulu, l’opinionista ha spostato il focus dalla colpa individuale alla natura stessa del gioco, ricordando come l’astuzia e l’inganno facciano parte del DNA del calciatore fin dalle sue origini. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Adani ha evocato paragoni illustri per contestualizzare quanto accaduto a San Siro: « La simulazione perfetta ingannerà sempre anche un arbitraggio perfetto e la simulazione ci sarà sempre da che esiste lo sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Adani senza mezzi termini: «Sul rigore dato al Liverpool è morto il calcio! L’ingenuità di Bastoni c’è, ma se l’arbitro si sottomette al Var…»
Lele Adani commenta la sconfitta dell’Inter contro il Liverpool in Champions League, criticando aspramente le decisioni arbitrali e il rigore assegnato alla squadra inglese.
Corriere dello Sport: “Spalletti torna al Maradona da avversario: Napoli-Juve è una notte di sentimenti e storia”Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Viva El Tour al PalaPartenope: Insigne ospite speciale e il monologo di Adani su MaradonaViva El Tour parte da Napoli, al PalaPartenope è cominciato il viaggio di Lele Adani, Antonio Cassano e Nicola Ventola nei teatri e nei palazzetti d'Italia. La serata non poteva che iniziare con un ... ilmattino.it
Lele Adani e il tormentone facciamo calcio: lo ha copiato da Maradona, spunta un video rarissimoPer il suo tormentone facciamo calcio, Lele Adani ha attinto al modello più alto possibile. A jugar!, disse Diego Armando Maradona ai suoi compagni qualche anno fa. Il modo più veloce per leggere ... fanpage.it
Maradona-Messi Davanti a Messi mi tolgo il cappello, gli pulisco le scarpe e gli porto pure la borsa, ma io ho giocato con il più grande della storia! BUON COMPLEANNO CIRO FERRARA ¿Maradona-Messi Delante de Messi me quito el sombrero, lustro los - facebook.com facebook