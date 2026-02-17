Il blocco navale che non è un blocco navale

L’Italia ha istituito un blocco navale, ma in realtà non si tratta di un vero e proprio blocco. La decisione deriva da un’azione volta a controllare le imbarcazioni nel Mar Mediterraneo, spesso con l’obiettivo di impedire l’accesso alle coste italiane. Nei giorni scorsi, le forze di frontiera hanno fermato diverse imbarcazioni sospette, causando tensioni con le organizzazioni umanitarie. Questa strategia si ripete nel tempo, anche se va contro le norme internazionali sui soccorsi in mare.

Poco dopo il via libera del parlamento europeo alle due riforme per l'adozione di una lista comune di paesi di origine sicura e gli accordi bilaterali con stati non europei considerati sicuri per esternalizzare le procedure d'asilo, il governo italiano ha approvato un nuovo disegno di legge (ddl) sull'immigrazione che prevede una serie di misure molto restrittive. Il ddl ora dovrà essere discusso in parlamento. Tra le proposte approvate c'è quella che alcuni componenti dell'esecutivo chiamano "blocco navale". In realtà il testo non prevede lo schieramento di navi militari per fermare gli arrivi di migranti o di navi umanitarie, ma la possibilità da parte del governo di vietare l'ingresso nelle acque territoriali italiane alle imbarcazioni delle ong.