Trump ordina il blocco navale delle petroliere sanzionate in Venezuela | Riprenderemo ciò che è nostro
Donald Trump ha annunciato un blocco navale totale delle petroliere sanzionate in Venezuela, dichiarando che gli Stati Uniti intendo riprendere ciò che ritengono loro. La mossa segna un'intensificazione delle tensioni tra Washington e Caracas, con il presidente statunitense che ha dichiarato di voler imporre un controllo più stringente sulle risorse energetiche venezuelane.
Donald Trump lancia la guerra del petrolio con il vicino venezuelano. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che ordinerà un blocco "totale e completo" di tutte le petroliere sanzionate in entrata e in uscita dal Venezuela. In un post su Truth Social, Trump ha affermato che il governo del. 🔗 Leggi su Today.it
