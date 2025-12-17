Trump ordina il blocco navale delle petroliere sanzionate in Venezuela | Riprenderemo ciò che è nostro

Donald Trump ha annunciato un blocco navale totale delle petroliere sanzionate in Venezuela, dichiarando che gli Stati Uniti intendo riprendere ciò che ritengono loro. La mossa segna un'intensificazione delle tensioni tra Washington e Caracas, con il presidente statunitense che ha dichiarato di voler imporre un controllo più stringente sulle risorse energetiche venezuelane.

Tensione Usa-Venezuela, Trump ordina il blocco navale delle petroliere sanzionate - Venezuela, Trump ordina il blocco navale delle petroliere sanzionate ... tg24.sky.it

askanews. . Nel corso di una cerimonia nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti Donald #Trump ha firmato un ordine esecutivo che classifica il #fentanyl come arma di distruzione di massa: "Se questa fosse una guerra, sarebbe una - facebook.com facebook

Trump vuole più controllo diretto sull'AI, arriva l'ordine esecutivo x.com

